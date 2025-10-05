Yeni Şafak
Barcelona Sevilla karşısında dağıldı: İlk mağlubiyetini aldı | VİDEO

5/10/2025, Pazar
Alexis Sanchez'in gol sonrası yaşadığı sevinç.
LaLiga 8. haftasında Barcelona deplasmanda Sevilla'ya 4-1 mağlup oldu ve bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında Sevilla'ya 4-1 yenilen Barcelona, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.


Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sevilla, 13. dakikada Alexis Sanchez'in penaltı golüyle 1-0 öne geçti.


Ev sahibi ekip, maçın 36. dakikasında Isaac Romero'nun golüyle skoru 2-0 yaparken Barcelona, 45+7. dakikada Marcus Rashford'un golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.


İkinci yarıda maçın kontrolünü ele geçiren Sevilla, 90. dakikada Jose Angel Carmona ve 90+6. dakikada Akor Adams'la 2 gol daha bularak maçtan 4-1 galip ayrıldı.


Sevilla, bu sonuçla puanını 13'e yükseltti. 19 puanda kalan Barcelona ise lider Real Madrid'in ardından 2. sırada yer aldı.


