Shai Gilgeous-Alexander 39 sayıyla Thunder'ı galibiyete taşıdı

Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Hawks'a karşı 39 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 30 sayı, Onyeka Okongwu ise 26 sayı kaydetti. Bu sezon oynadığı 33 maçın ardından 28. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.