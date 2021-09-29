Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub Fenerbahçe'nin eski yıldızına çattı Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele eden Moldova'nın Sheriff takımı ikinci maçından da 3 puanla ayrıldı. Real Madrid'i mağlup eden Sheriff'te teknik direktör Yuriy Verndub, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'un kendileri için söylediklerine cevap verdi.

Haber Merkezi 29 Eylül 2021, 15:19 Son Güncelleme: 29 Eylül 2021, 15:52 Yeni Şafak