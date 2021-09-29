Spor Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub Fenerbahçenin eski yıldızına çattı
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Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub Fenerbahçe'nin eski yıldızına çattı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa mücadele eden Moldova'nın Sheriff takımı ikinci maçından da 3 puanla ayrıldı. Real Madrid'i mağlup eden Sheriff'te teknik direktör Yuriy Verndub, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt'un kendileri için söylediklerine cevap verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub Fenerbahçenin eski yıldızına çattı
Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Verndub

Önceki günlerde Sheriff gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde yerinin olmadığını savunan Dirk Kuyt'a Real Madrid maçı sonrasında cevap geldi.

Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Verndub, Real Madrid'i yendikleri ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldikleri maçtan sonra kendileri için olumsuz açıklamalar yapan Dirk Kuyt'a yüklendi.

Verndub yaptığı açıklamada, "Dirk Kuyt, Bizim Şampiyonlar Ligi'nde yerimizin olmadığını söylemişti. Onun mükemmel dünyasını yok ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

  • Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları ilk maçta Shakhtar'ı ikinci maçta ise Real Madrid'i mağlup etmişti.
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