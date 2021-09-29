Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Vernydub Fenerbahçe'nin eski yıldızına çattı

Önceki günlerde Sheriff gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde yerinin olmadığını savunan Dirk Kuyt'a Real Madrid maçı sonrasında cevap geldi.
Sheriff Teknik Direktörü Yuriy Verndub, Real Madrid'i yendikleri ve Şampiyonlar Ligi'nde 6 puana yükseldikleri maçtan sonra kendileri için olumsuz açıklamalar yapan Dirk Kuyt'a yüklendi.
Verndub yaptığı açıklamada, "Dirk Kuyt, Bizim Şampiyonlar Ligi'nde yerimizin olmadığını söylemişti. Onun mükemmel dünyasını yok ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
- Moldova ekibi Sheriff, Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları ilk maçta Shakhtar'ı ikinci maçta ise Real Madrid'i mağlup etmişti.