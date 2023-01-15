Spor Altayda Kaloğlu isyan bayrağını açtı
FUTBOL FUTBOL

Altay'da Kaloğlu isyan bayrağını açtı

Altay'da Teknik Direktör Sinan Kaloğlu, camiaya serzenişte bulundu. Kulübün mali açıdan çok zor günler geçirdiğini vurgulayan genç teknik adam, "İzmir kenti ve Altay camiası bizleri yalnız bıraktı" dedi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Sinan Kaloğlundan camiaya sert çıkış: Yazık değil mi?
Sinan Kaloğlu bu sezon Altay'ın başında çıktığı 18 maçta 1.17 puan ortalaması tutturdu.

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda
Samsunspor'a 2-1 kaybedip son 3 maçını yenilgiyle kapatan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu isyan bayrağını açtı.

"Yazık değil mi?"

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Kaloğlu, "İzmir ve Altay ne kadar daha kafasını kuma sokacak. Bu çocuklar ilk yarıda bu kadar olumsuzluğa rağmen kimsenin beklemediği puanlar topladı. Oyuncularımız daha ne kadar sabredecek? Oyunculara teklifler var. Hafta içi boşa çıkacak oyuncular var. Futbolcularımızı nasıl tutacağız? İzmir ve Altay'a sesleniyorum. Bu çocuklara yazık değil mi?" yorumunu yaptı.

"Analiz edecek program yok"

Üzücü bir galibiyet aldıklarını da belirten Sinan Kaloğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlar da çok centilmendi. Zor bir karılaşma oldu. Eşit şartlarda ve kadrolarda değiliz. Stratejimiz yediğimiz gole kadar tutu. İki golü de kendi kendimize attık. Samsunspor'un çok iyi oyuncuları var. Maçı bırakmadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Rakibi analiz edecek programa bile giremiyoruz. Çünkü buna paramız yetmiyor. Oyuncularımı motive etmekte zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Manchester United'ın zirve takibini sürüyor
SPOR
Manchester United'ın zirve takibini sürüyor

Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas
SPOR
Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas
Haji Wright bilmecesi

Haji Wright bilmecesi

​Golcü oyuncu hangi takıma transfer olacak?
Deplasman yasağı geldi

Deplasman yasağı geldi

​Roma ve Napoli taraftarları karıştıkları olaylar nedeniyle 2 ay cezalı.
Zirve takibi sürüyor

Zirve takibi sürüyor

​Manchester United, City ile puan farkını 1'e indirdi.
Belli oldu

Belli oldu

​Gaziantep-Fenerbahçe maçında VAR olarak Mete Kalkavan görev alacak.
Yaklaşık<br>100 milyon euro

Yaklaşık
100 milyon euro

​Chelsea, Shakhtar Donetsk'ten Mykhaylo Mudrky'i açıklamaya hazırlanıyor.
Bakasetas zirvede

Bakasetas zirvede

​Trabzonspor'un en golcüsü Anastasios Bakasetas
Kayseri'de oynanacak

Kayseri'de oynanacak

Sivasspor-Karacabey Belediyespor maçının oynanacağı yer belli oldu.
Sorloth<br>durdurulamıyor

Sorloth
durdurulamıyor

​La Liga'da Real Sociedad, Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etti.
'Hedeflerimize inanmaya <br>devam edeceğiz'

'Hedeflerimize inanmaya
devam edeceğiz'

​Jorge Jesus, Gaziantep maçı öncesinde oyuncularıyla toplantı yaptı.
'Transferimde etkisi oldu'

'Transferimde etkisi oldu'

Icardi, Galatasaray'a transferinin perde arkasını anlattı
Sahne Martinez'in

Sahne Martinez'in

​Inter sahasında Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.
'Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz<br> rakiplere mi?'

'Trabzonspor'a mı çalışıyorsunuz
rakiplere mi?'

Abdullah Avcı'dan Başakşehir maçı sonrası sert sözler.
3 puan Bakasetas'tan

3 puan Bakasetas'tan

​Trabzonspor, Başakşehir'i tek golle geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.