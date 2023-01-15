Altay'da Kaloğlu isyan bayrağını açtı

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk maçında deplasmanda

Samsunspor'a 2-1 kaybedip son 3 maçını yenilgiyle kapatan Altay'da teknik direktör Sinan Kaloğlu isyan bayrağını açtı.

"Yazık değil mi?"

Zor bir süreçten geçtiklerini anlatan Kaloğlu, "İzmir ve Altay ne kadar daha kafasını kuma sokacak. Bu çocuklar ilk yarıda bu kadar olumsuzluğa rağmen kimsenin beklemediği puanlar topladı. Oyuncularımız daha ne kadar sabredecek? Oyunculara teklifler var. Hafta içi boşa çıkacak oyuncular var. Futbolcularımızı nasıl tutacağız? İzmir ve Altay'a sesleniyorum. Bu çocuklara yazık değil mi?" yorumunu yaptı.

"Analiz edecek program yok"

Üzücü bir galibiyet aldıklarını da belirten Sinan Kaloğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Samsunspor'u tebrik ediyoruz. Taraftarlar da çok centilmendi. Zor bir karılaşma oldu. Eşit şartlarda ve kadrolarda değiliz. Stratejimiz yediğimiz gole kadar tutu. İki golü de kendi kendimize attık. Samsunspor'un çok iyi oyuncuları var. Maçı bırakmadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Rakibi analiz edecek programa bile giremiyoruz. Çünkü buna paramız yetmiyor. Oyuncularımı motive etmekte zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

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