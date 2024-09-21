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Singapur GP'sinde pole pozisyonu Norris'in

Singapur GP'sinde pole pozisyonu Norris'in

18:1421/09/2024, Cumartesi
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Singapur GP'sinde Norris yarışa ilk sıradan başlayacak.
Singapur GP'sinde Norris yarışa ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. etabı olan Singapur Grand Prix'sine, McLaren pilotu Lando Norris ilk sıradan başlayacak.

Singapur'daki 4,94 kilometrelik Marina Bay Caddesi Pisti'nde 62 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında 1 dakika 29.525 saniyelik derece elde eden Norris, ilk cebe yerleşti.


Büyük Britanyalı sürücünün 0.203 saniye arkasında yer alan Hollandalı Max Verstappen (Red Bull) ikinci, 0.316 saniye gerisindeki Büyük Britanyalı Lewis Hamilton (Mercedes) ise üçüncü sırayı aldı.


F1'de bu sezon düzenlenen yarışlarda Max Verstappen 7 kez ilk sırada yer alırken Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc ve Oscar Piastri ikişer, George Russell ve Carlos Sainz birer kez podyumun zirvesine çıktı.


Singapur Grand Prix'si, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.

#Singapur Grand Prix
#Lando Norris
#Max Verstappen

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