Sivasspor Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Sivasspor Bodrum FK maçına hazırlanıyor

17:0814/01/2026, Çarşamba
AA
Appindangoye de idmanda yer aldı.
Appindangoye de idmanda yer aldı.

Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.


Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.


Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.


Bodrum FK ile Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Bodrum İlçe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.





