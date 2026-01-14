Sivasspor Bodrum FK maçına hazırlanıyor

Sivasspor, Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştiren kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.