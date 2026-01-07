Rey Manaj sürprizi: Teknik adam "çok istiyoruz" diyerek açıkladı

Deneyimli teknik adam, "Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmeyi çok istiyoruz ama kulübüyle alakalı şeyler ne durumda onu bilmiyoruz. Biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj'ı her hoca takımında görmek ister, biz de çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak, açtıktan sonra transferlerle alakalı hepsini paylaşacağız. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var ve bu takımımızla oynayacağız. Şu anda transfer konusunda çok kafaları karıştırmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.