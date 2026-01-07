Rey Manaj sürprizi: Teknik adam "çok istiyoruz" diyerek açıkladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlı ekibin eski forveti Rey Manaj'ı yeniden kadroda görmek istediklerini söyledi.
Sivasspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'un transfer yasağının kaldırılmasıyla ilgili son durumun sorulması üzerine Altıparmak, "Transferin açılmasıyla alakalı görüşülüyor ve sona doğru gelindiğini biliyoruz, çok az kaldı. İnşallah 3-5 gün içerisinde bitecek. Önümüzdeki hafta inşallah bu tahta açılacak, biz de yavaş yavaş transferlerimize başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Altıparmak, Sivasspor'un eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı kadrolarında görmek istediklerini vurguladı.
Deneyimli teknik adam, "Rey Manaj'ı bizler çok fazla istiyoruz. Manaj gibi bir oyuncuyu burada görmeyi çok istiyoruz ama kulübüyle alakalı şeyler ne durumda onu bilmiyoruz. Biz olsa da olmasa da onunla alakalı çalışmalar yapıyoruz. Manaj'ı her hoca takımında görmek ister, biz de çok istiyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz tahtayı açmak, açtıktan sonra transferlerle alakalı hepsini paylaşacağız. Bu hafta oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var ve bu takımımızla oynayacağız. Şu anda transfer konusunda çok kafaları karıştırmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Rey Manaj, Sivasspor'dan 2 milyon euro bonservis bedeliyle Al Sharjah'a transfer olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle çıktığı 19 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de attığı gollerle adından söz ettiren Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla çıktığı 63 resmi maçta 34 gol kaydetmişti.