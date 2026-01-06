Yeni Şafak
Sivasspor'da Erzurumspor mesaisi

17:366/01/2026, Salı
AA
Mehmet Altıparmak idmanda takımın başında yer aldı.
Mehmet Altıparmak idmanda takımın başında yer aldı.

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında Erzurumspor’u konuk edecek olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Sivasspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.


Sivasspor ile Erzurumspor FK, 11 Ocak Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.









