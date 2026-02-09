Yeni Şafak
Sivasspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

19:539/02/2026, Pazartesi
IHA
Trendyol 1. Lig'in 19. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Bandırmaspor ile karşılaştı. Sivasspor teknik direktörü Mehmet Altıparmak karşılaşmayı takip etti.
Özbelsan Sivasspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor’da kötü gidişatın ardından ve bahis cezası nedeniyle takımın başında yer alamayan teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak’a teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.



