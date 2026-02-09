Sivasspor’da Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, Altıparmak’a teşekkür edilerek, "Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yapılan görüşmeler sonucunda, karşılıklı anlaşarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. Kulübümüze verdiği emek ve katkılar için kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.