Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi kapanıyor

13:3025/10/2025, Cumartesi
IHA
Osman Zeki Korkmaz, Sivasspor'un başında 12 maça çıktı.

Sivasspor, tepkilerin odağında olan teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da hareketli anlar yaşanıyor. Kulüp yönetimi, kötü gidişatın ardından tepkilerin odağındaki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. An itibarıyla kulüp yönetimi, Korkmaz ile kulüp tesislerinde görüşme gerçekleştiriyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda ayrılık sürecinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.


Sivasspor, Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıktığı 11 lig maçında 14 puan toplayarak ligde 9. sırada yer aldı.





15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
