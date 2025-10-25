Sivasspor'da Osman Zeki Korkmaz dönemi kapanıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor’da hareketli anlar yaşanıyor. Kulüp yönetimi, kötü gidişatın ardından tepkilerin odağındaki teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yollarını ayırma kararı aldı. An itibarıyla kulüp yönetimi, Korkmaz ile kulüp tesislerinde görüşme gerçekleştiriyor. Herhangi bir pürüz çıkmaması durumunda ayrılık sürecinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.