Slimani durdurulamıyor: 5 maçta 4 gol 4 asist

Monaco, Ligue 1'de konuk ettiği Brest'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Islam Slimani, 1 gol 3 asistlik performansıyla mücadeleye damga vurdu.
8 gole direkt katkı yaptı
Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve performansıyla hayal kırıklığına neden olan Slimani, bu sezon Monco formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Islam Slimani, Monaco'da yeniden doğdu🔥
🏟5 maç
⚽4 gol
🎯4 asist pic.twitter.com/jxN9gqN7Uo
Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Islam Slimani, Monaco'da yeniden doğdu🔥
Slimani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında sadece 1 gol atarak beklentileri karşılayamamış ve kadro dışı bırakılmıştı.
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