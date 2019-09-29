Slimani durdurulamıyor: 5 maçta 4 gol 4 asist

Monaco, Ligue 1'de konuk ettiği Brest'i 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin sezon başında kadrosuna kattığı Cezayirli futbolcu Islam Slimani, 1 gol 3 asistlik performansıyla mücadeleye damga vurdu.

8 gole direkt katkı yaptı

Geçen sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren ve performansıyla hayal kırıklığına neden olan Slimani, bu sezon Monco formasıyla çıktığı 5 maçta 4 gol atarken 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Islam Slimani, Monaco'da yeniden doğdu🔥



🏟5 maç

⚽4 gol

🎯4 asist pic.twitter.com/jxN9gqN7Uo — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 29 Eylül 2019

Slimani, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 Süper Lig maçında sadece 1 gol atarak beklentileri karşılayamamış ve kadro dışı bırakılmıştı.