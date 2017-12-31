LİGUE 1

Sneijder 'bidon' seçildi

Galatasaray'dan ayrılarak Nice'e transfer olan yıldız futbolcu Sneijder, Ligue 1'de ilk yarının en kötü 11'ine seçildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sneijder Nice'te 8 karşılamada, 646 dakika sahada kaldı.

Sneijder Nice'te 8 karşılamada, 646 dakika sahada kaldı.

Fotoğraf: Reuters

Sezon başında transfer olduğu Nice'te bir türlü istenen performansa ulaşamayan Wesley Sneijder, büyük hayal kırıklığı yaşattı.

L'Equipe gazetesi Fransa'da ilk yarının en kötüler 11'inde Hollandalı futbolcuya da yer verdi.

Sadece 1 asist yaptı

Nice'te çıktığı 8 maçta sadece bir asist yapan 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da forma giydiği 4.5 sezonda takımı sırtlayan isim olmuştu.

MLS yolunda

33 yaşındaki futbolcunun Nice'ten ayrılarak MLS takımlarından LA Galaxy'e transfer olacağı konuşuluyor.

Ligue 1'de seçilen en kötü 11 şöyle;


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