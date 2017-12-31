Sneijder 'bidon' seçildi

Sezon başında transfer olduğu Nice'te bir türlü istenen performansa ulaşamayan Wesley Sneijder, büyük hayal kırıklığı yaşattı.
L'Equipe gazetesi Fransa'da ilk yarının en kötüler 11'inde Hollandalı futbolcuya da yer verdi.
Sadece 1 asist yaptı
Nice'te çıktığı 8 maçta sadece bir asist yapan 33 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da forma giydiği 4.5 sezonda takımı sırtlayan isim olmuştu.
MLS yolunda
33 yaşındaki futbolcunun Nice'ten ayrılarak MLS takımlarından LA Galaxy'e transfer olacağı konuşuluyor.
Ligue 1'de seçilen en kötü 11 şöyle;
🗞 L'Èquipe gazetesi, Sneijder'i ilk yarının en kotü ilk 11'ine seçti. pic.twitter.com/madNe4lBe8
🗞 L'Èquipe gazetesi, Sneijder'i ilk yarının en kotü ilk 11'ine seçti. pic.twitter.com/madNe4lBe8— Futbol Akademi (@Futbol_Akademi) 31 Aralık 2017
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