Solskjaer İstanbul'da: İşte ilk sözleri

51 yaşındaki teknik, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne yaptığı açıklamada, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.