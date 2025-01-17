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Solskjaer İstanbul'da: İşte ilk sözleri

Solskjaer İstanbul'da: İşte ilk sözleri

15:0317/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Ole Gunnar Solskjaer havalimanında kısa bir açıklama yaptı.
Ole Gunnar Solskjaer havalimanında kısa bir açıklama yaptı.

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul’a geldi. 51 yaşındaki çalıştırıcı göreve başlamak için sabırsızlandığını söyledi.

Beşiktaş'ta Serdal Adalı yönetimi, teknik direktör kararını verdi. Siyah-beyazlılar son olarak Manchester United'ı çalıştıran Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile el sıkıştı.


Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz, futbol A takım teknik direktörlük görevi için Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlamıştır" denildi.




İstanbul'a geldi

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, İstanbul’a geldi.


51 yaşındaki teknik, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne yaptığı açıklamada, "Çok memnunum. Bu kadar insanın bu harika kulüp için burada olması çok güzel. Yönetimle ilk konuşmaları yaptım. Sabırsızlıkla göreve başlamayı bekliyorum. Bu harika şehirde olmak çok güzel" ifadelerini kullandı.






#Beşiktaş
#Ole Gunnar Solskjaer
#İstanbul

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