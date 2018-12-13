Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman takım olarak zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, UEFA Avrupa Ligi’nde gruptaki son maçında karşılaşacakları Slovak ekibi Spartak Trnava karşılaşmasını kazanmaları gerektiğini vurguladı. “Belki de takımın başındaki son maçım olacak” diyen Hollandalı teknik adam, “Sizler profesyonelsiniz. Performans vermesi gereken sizlersiniz ve bu maçı kazanmak için mücadele etmelisiniz. Benim belki de Fenerbahçe’nin başında son maçım olabilir. Ama sizler profesyonel oyuncular olarak bunu düşünmemeli. Büyük bir stres ve baskı altında olduğunuzu biliyorum. Ancak bunları tamamen unutup, sadece sahaya konsantre olarak bu maçı kazanmak için tüm gücünüzü ortaya koymalısınız” ifadelerini kullandı.

Spartak Trnava maçında pas hataları nedeniyle oyuncularını uyaran Koeman, “Yanlış pas tercihleri ve hücuma çıkarken yaptığımız pas hataları bize pahalıya patlıyor. Doğru pas tercihleri yapmalıyız” diye konuştu.

KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ

Teknik sorumlu Erwin Koeman, Spartak Trnava maçı öncesi yaptığı basın toplantısında ise eksik oyunculara dikkat çekti. Hollandalı çalıştırıcı, “Roman (Neustadter) her maç oynadı ve bu yüzden dinleniyor. Mehmet Topal’ı sakatlığının tam olarak iyileşmesini beklediğimiz için İstanbul’da bıraktık. Ligi de düşünmek zorundayız. Buraya gelen 8 U21 takımından futbolcumuz var. Ben korkmuyorum ve sahaya kazanmak için çıkacağız. Öz güven açısından önemli bir maç olacak” dedi.

Taraftara uyarı

F.Bahçe’nin Slovak ekibi Spartak Trnava ile bugün deplasmanda oynayacağı Avrupa Ligi maçı, UEFA tarafından “Yüksek Rizikolu Maç” statüsüne alındı. UEFA, karşılaşma için güvenlik delegesi ataması yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten taraftarlara maç öncesi, sırası ve sonrasında uyulacak kurallar aktarıldı ve uyarılarda bulunuldu.

Cocu’da pazarlıklar sürüyor

F.Bahçe yönetimi, teknik direktör Phillip Cocu ile sözleşme fesih konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Cocu, yönetimin kendisine sunduğu önerileri kabul etmezken, yönetim de Hollandalı çalıştırıcının sorununu çözerek bir an önce Ersun Yanal ismini açıklamak istiyor. Eski teknik direktörü Vitor Pereira’ya da tazminat ödeyen F.Bahçe yönetimi, UEFA’da sıkıntı yaşamamak için Cocu ile yollarını uzlaşıyla ayırmak istiyor. Eski teknik direktör Pereira’ya tazminat ödeyen şimdi de Cocu’ya da tazminat ödeyecek olan yönetim eğer Aykut Kocaman da tazminat talep ederse bir sezon içerisinde 3 teknik adama tazminat ödemek zorunda kalacak.

Tolga Ciğerci yolcu

F.Bahçe’nin sezon başında renklerine bağladığı ancak sakatlığı nedeniyle henüz takımla birlikte çalışmalara dahi başlamayan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci ile yolların ayrılması planlanıyor. Tolga’nın eski performansına ulaşmasının ve ikinci yarıda forma giymesinin oldukça zor olduğu öğrenildi. Yönetim, Tolga Ciğerci ile görüşerek sözleşmesini feshedecek. Sezon başında yapılan anlaşma gereği herhangi bir tazminat ödenmeyecek.