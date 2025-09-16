Sporculara çifte kariyer kapısı: 416 milli sporcu üniversiteli oldu

Rakamlarla burs programı

Bakanlık verilerine göre bursla üniversiteye yerleşen milli sporcu sayısı her geçen yıl artıyor:

• 2020–2021: 76 sporcu

• 2021–2022: 67 sporcu

• 2022–2023: 104 sporcu

• 2023–2024: 89 sporcu

• 2024–2025: 80 sporcu





Böylece toplam 416 sporcu, farklı branşlarda kazandıkları uluslararası başarıların ardından eğitim hayatına devam etme imkânı buldu.





75 üniversite, 439 başvuru

Türkiye’de 52, KKTC’de 19 olmak üzere 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025–2026 öğretim yılı için başvurular 21 Nisan’da başladı. Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. Şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.





Sporculara “ikinci kariyer” yolu

Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor; aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor. Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.





“Spor mu, eğitim mi?” ikilemi geride kaldı