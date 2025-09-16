Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Sporculara çifte kariyer kapısı: 416 milli sporcu üniversiteli oldu

Sporculara çifte kariyer kapısı: 416 milli sporcu üniversiteli oldu

16:2516/09/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Türkiye spor yatırımlarının meyvesini alırken gençleri spora da teşvik ediyor.
Türkiye spor yatırımlarının meyvesini alırken gençleri spora da teşvik ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Milli Sporcu Eğitim Bursu ile gençler hem spor hayatında hem de akademik alanda yol alıyor. 2020’den bu yana uygulanan sistemle 416 milli sporcu yüzde 100 bursla üniversite eğitimine başladı.

Rakamlarla burs programı

Bakanlık verilerine göre bursla üniversiteye yerleşen milli sporcu sayısı her geçen yıl artıyor:

• 2020–2021: 76 sporcu

• 2021–2022: 67 sporcu

• 2022–2023: 104 sporcu

• 2023–2024: 89 sporcu

• 2024–2025: 80 sporcu


Böylece toplam 416 sporcu, farklı branşlarda kazandıkları uluslararası başarıların ardından eğitim hayatına devam etme imkânı buldu.


75 üniversite, 439 başvuru

Türkiye’de 52, KKTC’de 19 olmak üzere 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025–2026 öğretim yılı için başvurular 21 Nisan’da başladı. Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. Şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.


Sporculara “ikinci kariyer” yolu

Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor; aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor. Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.


“Spor mu, eğitim mi?” ikilemi geride kaldı

Olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda uluslararası başarı gösteren milli sporcular, bu sistem sayesinde “spor mu, eğitim mi?” sorusunu geride bıraktı. Türkiye, bu burs modeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de eğitimli ve donanımlı sporcularını yetiştiriyor.

#Milli Sporcu Eğitim Bursu
#Spor
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT olmadan erken emeklilik torbada: 1999-2008 SGK girişi olanlar erken emekli edecek 7 formül sıralandı