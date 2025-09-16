Sporculara çifte kariyer kapısı: 416 milli sporcu üniversiteli oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yürüttüğü Milli Sporcu Eğitim Bursu ile gençler hem spor hayatında hem de akademik alanda yol alıyor. 2020’den bu yana uygulanan sistemle 416 milli sporcu yüzde 100 bursla üniversite eğitimine başladı.
Rakamlarla burs programı
• 2020–2021: 76 sporcu
• 2021–2022: 67 sporcu
• 2022–2023: 104 sporcu
• 2023–2024: 89 sporcu
• 2024–2025: 80 sporcu
Böylece toplam 416 sporcu, farklı branşlarda kazandıkları uluslararası başarıların ardından eğitim hayatına devam etme imkânı buldu.
75 üniversite, 439 başvuru
Türkiye’de 52, KKTC’de 19 olmak üzere 75 vakıf üniversitesi protokol kapsamında yer alıyor. 2025–2026 öğretim yılı için başvurular 21 Nisan’da başladı. Bu yıl ilk kez e-Devlet üzerinden yapılan başvurular süreci daha şeffaf ve erişilebilir hale getirdi. Şu ana kadar 439 sporcu başvuruda bulundu.
Sporculara “ikinci kariyer” yolu
Burs programı yalnızca bugünkü sportif başarıları desteklemiyor; aynı zamanda spor sonrası hayata hazırlanma fırsatı da sunuyor. Eğitim desteğiyle donanım kazanan sporcular, sahadan sonra iş ve sosyal hayatta da güçlü bir şekilde yer alabiliyor.
“Spor mu, eğitim mi?” ikilemi geride kaldı
Olimpik, paralimpik ve deaflimpik branşlarda uluslararası başarı gösteren milli sporcular, bu sistem sayesinde “spor mu, eğitim mi?” sorusunu geride bıraktı. Türkiye, bu burs modeliyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de eğitimli ve donanımlı sporcularını yetiştiriyor.