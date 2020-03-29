Sporculardan tam destek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı birçok sporcu bu hastalıkla mücadele etmek için harekete geçti. Kovid-19 salgını nedeniyle futbolcular ve kulüp başkanları yardım faaliyetlerine katıldı. Fenerbahçe’de forma giyen Altay Bayındır 1000 kişinin erzak ihtiyacını karşılayacağını açıklarken, Galatasaray forveti Adem Büyük, koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulunurken Ankaragücü’nde oynayan İlhan Parlak da “Böyle zorlu bir süreçte bu güzel düşüncen için teşekkürler Altay Bayındır kardeşim. Davetini kabul ediyorum ve bende 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum” açıklamasını yaptı.

Galatasaraylı futbolcular Furkan Soyalp da “Davetinizi kabul ediyorum ve bu ince düşünceniz için siz tebrik ediyorum. Ben de 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum.Siz de var mısınız güzel insanlar?”, Okan Kocuk ise “Bu güzel davet için teşekkür ederim Umut Nayir kardeşim. Davetini kabul ediyor ben de bu süreçte 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum. Hep beraber bu zorlu sürecin üzerinden en kısa sürede geleceğiz.”, “1000 Erzak yardımı için Galatasaray’ın kalecilerinden Okan Kocuk’tan pası alan Taylan Antalyalı ise paylaşımının altına “Tabiki varım kardeşim” yorumunu bırakarak destek sözü verdi.

Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ise yaptığı açıklama ile “Kovid-19’a rağmen evinden çıkmak zorunda olan insanlarımızdan Kızılay’ın belirleyeceği 2000 aileye evlerinde daha çok kalabilmeleri için gerekli erzak yardımını yapacağımı da belirtmek isterim” dedi.

KATKI YAPMA YARIŞI

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir ise ihtiyaç sahibi biner aileye erzak yardımı yapacağını duyurdu. NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisini sosyal medya üzerinden yürütülen dayanışmaya davet eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na yanıt vererek, “Sayın Bakan’ım çok teşekkür ederim. Bu twitin altında #EvdeKal etiketiyle benim gibi evden fotoğrafını paylaşan ilk 5 kişiye imzalı milli takım formamdan hediye edeceğim” ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan otelini, koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Opet’in kaptanı Eda Erdem Dündar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında “evde kaldığını” gösteren 10 kişiye, Türk klasikleri kitap seti hediye edeceğini belirtti.