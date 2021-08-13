SPORT1 TV Canlı İzle: Süper Lig maçlarını Şifresiz SPORT TV ile izle

Futbolseverler, Süper Lig maçlarını Bein Sport dışında hangi kanallardan izleyebilir? Şifreli olarak yayınlanan Süper Lig maçlarını bazı uydu kanallarından şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Süper Lig maçlarını canlı ve şifresiz yayınlayan uydu kanalı var mı?

Çekya kanallarından Sport1 TV, Süper Lig'i canlı olarak verecek TV kanallarından bir tanesi. Futbolseverler uydu kanalları arasından Sport1 TV'yi bulup Süper Lig maçlarını canlı olarak seyredebilir. Sport1 TV frekanslarının bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig maçlarını canlı olarak yayınlayacak olan Sport1 TV'nin frekans bilgileri;

Frekans

12207

Polarizasyon

H

Sembol

27500

Fec

3/4

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının canlı skor sayfası ve istatistiklerini buradan takip edebilirsiniz;

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Süper Lig maç özetleri hangi kanalda?

Süper Lig maçlarının özetlerinin TRT Spor ve A Spor kanalları yayınlama hakkına sahip. Futbolseverler maçların bitiminden belli bir süre sonra TRT Spor ve A Spor kanallarından Süper Lig maçlarının özetlerini izleyebilecek.

Öte yandan Bein Sports'un şifresiz kanalı olan Bein Sports Haber de maçların özetlerini yayınlayacak. Futbolseverler maçların hemen bitiminde Bein Sports Haber kanalından biten karşılaşmaların özetini izleyebilir.

Süper Lig seyircili mi oynanacak: Statlara kaç tane seyirci alınacak?

Corona pandemisi nedeniyle tribünlerdeki yerlerini alamayan taraftarlar, TFF’nin belirlediği kurallar doğrultusunda statlara girebilecek. Takımlar yüzde 50 kapasiteyle taraftarlarını statlarda konuk edebilirken, deplasman takımlarının taraftarları tribünde olmayacak.

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Süper Lig'de yeni yabancı kuralı nasıl olacak?

Türk futbolunun en büyük sarmalı olan yabancı kuralı, yeni sezon öncesi bir kez daha değişti. TFF’nin aldığı karar doğrultusunda takımlar 14 yabancı futbolcuyla sözleşme imzalayabilecek. Ancak sahada en fazla 8 futbolcu aynı anda yer alabilecek.



