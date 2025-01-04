Stanimir Stoilov hakemlere seslendi: Zorunluluk diyerek açıkladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Yenilgi sonrası Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında soruları yanıtladı.





Teknik direktör Stanimir Stoilov şöyle konuştu:

'Göztepe burada kazanmak için oynadı'

"Çok sert bir maç geçti. İki takım da iyi mücadele etti. İlk yarı Galatasaray, ikinci yarı ise biz daha iyiydik. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Göztepe burada kazanmak için oynadı. Biz genç bir takımız ve çalışmaya devam etmeliyiz. Sistem taktik ve öz güveni geliştirmek için çalışmalıyız. Sonuç dışında bizim adımıza kötü bir maç değildi."





"Bu tip iki iyi takımın mücadelesinde kim fırsatları değerlendirirse, maçı o kazanır."





'Konuşmak benim işim değil'

"Hakemler hakkında konuşmak benim işim değil. Benim takımımda çözmem gereken yeterince sorun var. Futbolun içindeki herkes hocalar, başkanlar, kulüpler hakemlerle ilgili çok konuşmamalı. Hakemlerin kendilerini geliştirmesi için sağlıklı ortam sağlanmalı."





'Her zaman kendilerini geliştirmeliler'

"Hakemler de her zaman kendilerini geliştirmeliler, bu da bir zorunluluk. Bu konularda yorum yapmak benim işim değil. TFF'de bunla ilgili yeterince insan var. Türk futbolunda herkes hakemden çok sahaya odaklanmalı. Hakemler de aynı şekilde kendini geliştirmek zorunda."















