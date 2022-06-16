Stefano Denswil'in sözleşme detayları belli oldu

Trabzonspor, geride bıraktığımız sezonu bordo-mavili takımda kiralık olarak geçiren Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, 1.250 milyon euro yıllık ücret ve 2.8 milyon euro imza parası ödeyecek.
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
- Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
- 2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,
- 2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,
- 2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
- Opsiyon sezonu için;
- 2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
- Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir."
Trabzonspor: "Yerli futbolcu transferinde Denswil’den size bir mesaj var."pic.twitter.com/3QgzwOx7z7
Trabzonspor: "Yerli futbolcu transferinde Denswil’den size bir mesaj var."pic.twitter.com/3QgzwOx7z7— SPOR (@yenisafakspor) June 16, 2022