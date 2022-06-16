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Stefano Denswil'in sözleşme detayları belli oldu

Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stefano Denswilin sözleşme detayları belli oldu
​Stefano Denswil

Trabzonspor, geride bıraktığımız sezonu bordo-mavili takımda kiralık olarak geçiren Stefano Denswil ile 3+1 yıllığına anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp, 1.250 milyon euro yıllık ücret ve 2.8 milyon euro imza parası ödeyecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefano Wilfred Denswil arasında 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır.
  • Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
  • 2022-2023 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 900.000.-Eur imza ücreti,
  • 2023-2024 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti,
  • 2024-2025 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 950.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
  • Opsiyon sezonu için;
  • 2025-2026 futbol sezonunda 1.250.000.-Eur garanti ücret ve 400.000.-Eur imza ücreti ödenecektir.
  • Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık ücretin %5'i ödenecektir."
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