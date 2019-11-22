SÜPER LİG

Sturridge Ankaragücü maçında yok

Trabzonspor'da Sturridge, sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçı kamp kadrosunda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sturridge bugünkü idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Sturridge bugünkü idmanda takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cezalı olan Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak başkent kafilesinde yer almadı. Tedavileri süren Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Ekuban ve Sturridge’nin yanı sıra Onazi de MKE Ankaragücü kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Bordo-mavililerin Ankaragücü kafilesi şöyle;

  • Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Campi, Fernandes, Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Avdıjaj, Cafer Tosun, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Sörloth, Koray Kılınç.

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