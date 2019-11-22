Sturridge Ankaragücü maçında yok

Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cezalı olan Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak başkent kafilesinde yer almadı. Tedavileri süren Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Ekuban ve Sturridge’nin yanı sıra Onazi de MKE Ankaragücü kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Bordo-mavililerin Ankaragücü kafilesi şöyle;