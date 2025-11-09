Süper Lig puan durumu 9 Kasım: Lig'de 12. hafta nefesleri kesti! İşte sonuçlar ve güncel puanlar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası bu akşam oynanan maçlar ile sona erdi. Lig'de lider durumdaki Galatasaray bu akşam konuk olduğu Kocaelispor'a 1-0'lık skor ile mağlup olurken, günün diğer karşılaşmarıyla birlikte puan durumu da netleşti. Peki hangi takım kaç puanda? Fenerbahçe, Beşiktaş, Samsunspor, Galatasaray ve diğer tüm takımların güncel sıralamaları haberimizde.





Galatasaray, Süper Lig’de 19 maç sonra mağlup oldu

Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray’ın Trendyol Süper Lig’deki 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor’a konuk olurken, mücadeleden 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından sarı kırmızılıların ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Süper Lig’de bu maç öncesinde geçtiğimiz sezon deplasmanda oynadığı Beşiktaş’a yenilen Cimbom, derbinin ardından ligde çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.





Süper Lig’de geçtiğimiz hafta da evinde mücadele ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, üst üste 2 müsabakada 5 puan bıraktı ve şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşadı.





Fenerbahçe zirveyle puan farkını 1'e indirdi

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, zirveyle puan farkını 1'e indirdi. Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, pozisyon üretmekte zorlandı. Oyunun faul gerekçesiyle sık sık durduğu ilk yarıda 38. dakikada Marco Asensio'nun golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 40. dakikada Dorgeles Nene ile farkı 2'ye çıkardı ve soyunma odasına bu skorla gitti.





İkinci yarıya hızlı başlayan ve 50. dakikada yine Nene ile 3. golü bulan Fenerbahçe, 53. dakikada German Onugkha'nın golüne engel olamadı. Çabuk toparlanan sarı-lacivertliler, 63. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile farkı yeniden 3'e çıkardı. Golün ardından oyunu kontol etmeye çalışan Fenerbahçe, 74. dakikada yine German Onugkha ile topu ağlarında gördü. Kalan bölümde başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın mağlubiyet yaşadığı haftada puanını 28'e yükseltti ve zirveyle farkı 1'e indirdi.



