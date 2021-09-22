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Süper Lig tarihinin en erken golü atıldı: Gönderildiği takıma attı tarihe geçti

Süper Lig'de oynanan 6. hafta maçları ilginç anlara sahne oluyor. Gaziantep FK-Başakşehir mücadelesinde ev sahibi ekibin forvet oyuncusu Muhammet Demir, 10. saniyede takımını 1-0 öne geçirdi. Bu gol, Süper Lig tarihinde atılan en erken gol oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig tarihinin en erken golü atıldı: Gönderildiği takıma attı tarihe geçti
Gaziantep-Başakşehir maçında Süper Lig'in en erken golü atıldı.

Gaziantep, Başakşehir karşısında 10. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Muhammet Demir'in attığı bu gol Süper Lig tarihinde atılmış en erken gol olarak tarihe geçti.

Öte yandan Muhammet Demir attığı golden sonra dikkat çeken bir gol sevinci yaşadı. Demir attığı golden sonra tribünlere doğru başını sallayarak koştu ve takım arkadaşlarıyla sevincini yaşadı.

  • Başakşehir'in eski oyuncusu olan Muhammet Demir, yaz transfer döneminde Gaziantep'e transfer olmuştu.

Süper Lig tarihinin en hızlı golleri;

  • *10 saniye - Muhammet Demir (Gaziantep, 2021)
  • *12 saniye - Darryl Roberts (Denizlispor, 2008)
  • *17 saniye - Umut Bulut (Trabzonspor, 2008)

Futbol tarihinin en hızlı golü rekoru 2.1 saniye ile Gavin Stokes'a ait.

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