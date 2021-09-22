Süper Lig tarihinin en erken golü atıldı: Gönderildiği takıma attı tarihe geçti

Gaziantep, Başakşehir karşısında 10. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti. Muhammet Demir'in attığı bu gol Süper Lig tarihinde atılmış en erken gol olarak tarihe geçti.
Öte yandan Muhammet Demir attığı golden sonra dikkat çeken bir gol sevinci yaşadı. Demir attığı golden sonra tribünlere doğru başını sallayarak koştu ve takım arkadaşlarıyla sevincini yaşadı.
- Başakşehir'in eski oyuncusu olan Muhammet Demir, yaz transfer döneminde Gaziantep'e transfer olmuştu.
⏱️ #SporTotoSüperLig tarihinin en hızlı golünü atan Muhammet Demir'in gol sonrası sevinci! #beINSPORTS #GFKvBFK pic.twitter.com/bxHfn1F38f
⏱️ #SporTotoSüperLig tarihinin en hızlı golünü atan Muhammet Demir'in gol sonrası sevinci! #beINSPORTS #GFKvBFK pic.twitter.com/bxHfn1F38f— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 22, 2021
Süper Lig tarihinin en hızlı golleri;
- *10 saniye - Muhammet Demir (Gaziantep, 2021)
- *12 saniye - Darryl Roberts (Denizlispor, 2008)
- *17 saniye - Umut Bulut (Trabzonspor, 2008)
Futbol tarihinin en hızlı golü rekoru 2.1 saniye ile Gavin Stokes'a ait.