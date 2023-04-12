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Spor

Süper Lig'de yeni sezon 11 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ile 1. Lig’in 2023-2024 sezonunun 11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
11:06 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Süper Lig’de 2023-2024 sezonu başlangıç ve bitiş tarihleri ile Spor Toto 1. Lig’in başlangıç tarihini belirledi.


Alınan karara göre Süper Lig ve 1. Lig; 11, 12, 13 ve 14 Ağustos 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.


Sezon sonunda düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası da dikkate alınarak, Süper Lig’de sezon 19 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanacağı açıklandı.


TFF, sezon planlamalarına ilişkin diğer detayları ise daha sonra açıklayacak.



#Süper Lig
#TFF
#yeni sezon
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