Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun geride kalan 8 haftasında karşılaşmanın hakemleri futbolculara toplamda 341 sarı ve kırmızı kart gösterdi. Süper Lig'de 6. sezonunu geçiren ve 8. hafta sonrası aldığı 5 puan ile 16. sırada bulunan Gaziantep temsilcisi, bu alanda da lige kötü bir başlangıç yaptı.

Ligde 4. haftayı maç yapmadan geçen Güneydoğu temsilcisi, oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında kart gördü. Gaziantep FK, bu karşılaşmalarda 23 sarı kart ve 1 kırmızı kart görerek ligin en hırçın takımlarından biri oldu.

Süper Lig'de en çok kartı hangi takım gördü? En az kart gören takım kim?

Süper Lig'de en çok kartı hangi takım gördü? En az kart gören takım kim?

Süper Lig'de en çok kart gören takım Gaziantep FK. En az kart gören takım ise Galatasaray. Sarı kırmızılı takım 12 sarı kart görürken, kırmızı kartla bu sezon tanışmadı. Fenerbahçe ise 13 kartla sondan ikinci sırada yer alıyor. Sarı lacivertli takım da henüz kırmızı kartla tanışmayan kulüpler arasında. Listeye göre Trabzonspor ise 15. sırada yer alıyor. Bordo mavili takım, 16 sarı ve 1 kırmızı kart gördü. Beşiktaş ise listede 10. sırada yer alıyor. Siyah beyazlılar 18 sarı kart gördü ama henüz kırmızı kart görmedi.