Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar

18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan

21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi

18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler

21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus

21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır

21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu



