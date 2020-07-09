Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:
11 Temmuz Cumartesi
- 21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan
12 Temmuz Pazar
- 18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
- 21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
- 21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
13 Temmuz Pazartesi
- 18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
- 18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
- 21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
- 21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır
- 21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
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