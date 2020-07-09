SÜPER LİG

Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri kimler?

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 32. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir’in maçında Cüneyt Çakır, Trabzonspor’un maçında ise Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak.

Haber Merkezi İHA
32. haftanın açılış maçı Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

32. haftanın açılış maçı Göztepe ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

Süper Lig’in 32. Haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; 11, 12 ve 13 Temmuz tarihlerinde oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

11 Temmuz Cumartesi

  • 21.00 Göztepe - Gençlerbirliği: Mete Kalkavan

12 Temmuz Pazar

  • 18.30 MKE Ankaragücü- Galatasaray: Atilla Karaoğlan
  • 21.00 Fenerbahçe - DG Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
  • 21.00 FRAPORT-TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

13 Temmuz Pazartesi

  • 18.30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
  • 18.30 HK Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler
  • 21.00 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Fırat Aydınus
  • 21.00 İH Konyaspor - M. Başakşehir: Cüneyt Çakır
  • 21.00 Y. Denizlispor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Rusya'da maç öncesi ısınan futbolcuya yıldırı...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.