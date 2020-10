Ege'de maçlar ertelendi

Ege Denizi’nde meydana gelen ve İzmir ile çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle profesyonel liglerde İzmir’i temsil eden takımların 31 Ekim Cumartesi günü oynayacağı 4 karşılaşma ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Süper Lig’de Göztepe-Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig’de Menemenspor-Ankaraspor, Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve 3. Lig’deki Bergama Belediyespor-Kozan Spor FK müsabakaları ileri bir tarihte yapılacak" denildi.