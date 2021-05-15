​​​Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu.

Süper Lig’in 42. haftasında Trabzonspor sahasında Gençlerbirliği’ni ağırladı. Mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Karadeniz ekibine galibiyeti galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Ekuban ve 87. dakikada Afobe kaydetti. Başkent ekibinin golünü ise 52. dakikada Ayite attı.

Bu sonuçla ligde düşen son takım Gençlerbirliği oldu. Daha önce Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü Süper Lig'e veda etmişti.

Kayserispor ligde kaldı

Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Mücadeleyi sarı lacivertliler 2-1 kazandı ve ligi 3. sırada tamamladı.

Kayserispor'un golünü 18. dakikada Henrique kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini ise 90. dakikada penaltıdan Valencia ve 90+8. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Ayrıca karşılaşmanın 60. dakikasında Sosa penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 82 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Kayserispor ise 41 puanla ligi 17. sırada tamamlarken, ligde kaldı.