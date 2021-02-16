Spor Süper Ligde şampiyonu tahmin ettiler
SÜPER LİG

Süper Lig'de şampiyonu tahmin ettiler

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Süper Lig'de sezon sonunda oluşacak tahmini puan durumunu yayımladı. Öngörülen puantaj tablosuna göre Beşiktaş sezonu şampiyon tamamlayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güncel puan durumunda Galatasaray zirvede yer alıyor.
Güncel puan durumunda Galatasaray zirvede yer alıyor.

CIES, Avrupa'nın birçok liginde sezon sonu oluşacak 'tahmini sıralamayı' paylaştı. Söz konusu liglerin arasında Süper Lig de yer aldı.

Takımların kaleyi bulan şutları, topla oynama oranları, pas sayıları gibi istatistiksel verilerin baz alınarak hazırlandığı puantaj tablosunda, Beşiktaş'ın sezonu 84 puanla zirvede tamamlayacağı tahmini yapıldı.

Aynı puana sahip Galatasaray'ın ise ikili averajla ikinci sırada yer almasının beklendiği bildirildi.

Öngörülen tabloda Fenerbahçe üçüncü, Alanyaspor dördüncü ve Trabzonspor 5. sırada yer aldı.

Gençlerbirliği, Denizlispor, Ankaragücü ve Kayserispor ise küme düşecek takımlar olarak gösterildi.

İşte CIES'in Süper Lig sezon sonu tahmini sıralaması

Süper Lig'de güncel puan durumu

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