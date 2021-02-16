Süper Lig'de şampiyonu tahmin ettiler

CIES, Avrupa'nın birçok liginde sezon sonu oluşacak 'tahmini sıralamayı' paylaştı. Söz konusu liglerin arasında Süper Lig de yer aldı.
Takımların kaleyi bulan şutları, topla oynama oranları, pas sayıları gibi istatistiksel verilerin baz alınarak hazırlandığı puantaj tablosunda, Beşiktaş'ın sezonu 84 puanla zirvede tamamlayacağı tahmini yapıldı.
Aynı puana sahip Galatasaray'ın ise ikili averajla ikinci sırada yer almasının beklendiği bildirildi.
Öngörülen tabloda Fenerbahçe üçüncü, Alanyaspor dördüncü ve Trabzonspor 5. sırada yer aldı.
Gençlerbirliği, Denizlispor, Ankaragücü ve Kayserispor ise küme düşecek takımlar olarak gösterildi.
İşte CIES'in Süper Lig sezon sonu tahmini sıralaması
Süper Lig'de güncel puan durumu