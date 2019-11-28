Süper Lig'in en golcüsü Yeni Malatyaspor

12. haftada sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan sarı-siyahlılar, puanını 19'a yükseltti. Ligde oynadığı 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi alan Yeni Malatyaspor, 6. sırada kendisine yer buldu.

Son mağlubiyetini ligin 6. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a karşı 3-0'lık skorla alan BtcTurk Yeni Malatyaspor, sonraki 6 haftalık bölümde yenilgi yüzü görmedi.

Geride kalan 6 haftada 3 galibiyet, 3 de beraberlik alan sarı-siyahlılar, 12 puan topladı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de geride kalan 6 haftada oynadığı karşılaşmalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Yukatel Denizlispor 5-1

İttifak Holding Konyaspor (D) 2-0

İstikbal Mobilya Kayserispor 4-0

Kasımpaşa (D) 2-2

Göztepe (D) 1-1

Fenerbahçe 0-0

En çok gol atan takım

İlk 12 haftada rakip fileleri 25 kez havalandıran BtcTurk Yeni Malatyaspor, ligin en golcü takımı konumunda.

Malatya temsilcisini 24 golle lider Demir Grup Sivasspor, 23 golle Trabzonspor, 21 golle de Fenerbahçe izledi.

En golcü isim Jahovic

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Adis Jahovic, attığı gollerle takımını sırtlıyor.

Yaz transfer döneminde Konyaspor'dan kadroya dahil edilen 32 yaşındaki Makedon forvet, bu sezon ligdeki 12 maçta 9 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jahovic, gol krallığı yarışında zirveyi Aytemiz Alanyasporlu Papiss Cisse ile paylaşıyor.

Sarı-siyahlı takımda Adis Jahovic'i Brezilyalı hücum oyuncusu Guilherme Costa Marques 4 golle takip etti. Malatya ekibinde Mitchell Donald ile Thievy Bifouma 3'er, Eren Tozlu, Gökhan Töre, Moryke Fofana ve Robin Yalçın ise 1'er gol kaydederken, 2 golü ise rakip takım oyuncuları kendi kalesine gönderdi.