SÜPER LİG

Süper Lig'in yıldızı gönülleri fethetti: Görür görmez arabasını kenara çekti ve yardım etti

Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sokakta çöp konteynerinden yiyecek arayan anne ile çocuğuna yardım eli uzattı.

Haber Merkezi İHA
Pedro Henrique, ihtiyaç sahibi anneye yardım ederken görüntülendi.

Pedro Henrique, ihtiyaç sahibi anneye yardım ederken görüntülendi.

Kayserispor’un başarılı oyuncusu Pedro Henrique, saha içerisinde olduğu gibi saha dışında da isminden söz ettiriyor. Oynadığı futbol ve attığı goller ile Kayserispor taraftarının gönlüne taht kuran Henrique, Kayseri sokaklarında adeta insanlık dersi verdi.

Anne ve çocuğa yardım elini uzattı

Brezilyalı futbolcu, Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman sonrasında evinin yolunu tutarken, çöp konteyneri yanında yiyecek arayan bir anne ile çocuğuna yardım elini uzattı.

Pedro Henrique, aracını kenara çekip yiyecek malzemelerinin olduğu poşeti anne ve çocuğuna götürdü. Elleriyle poşetin içerisindeki yiyecekleri çıkarıp anne ile çocuğuna veren tecrübeli futbolcu, ardından aracına binerek evine gitti.

Pedro Henrique, yardımseverliğiyle büyük takdir topladı.
Pedro Henrique, yardımseverliğiyle büyük takdir topladı.
İHA

Süper Lig'de oynayan Brezilyalı futbolcu hacamat yaptırdı
Süper Lig'de oynayan Brezilyalı futbolcu hacamat yaptırdı

Geride kalan Pazartesi günü Kayseri’de oynanan Beşiktaş maçında ayak bileğinden sakatlanan Pedro Henrique’nin tedavisi sürüyor. Çaykur Rizespor maçı kadrosuna alınmayan ve Kayseri’de kalan futbolcunun Gaziantep FK ile oynanacak maça yetişmesi için çaba sarf ediliyor.Bugün ayak bileğine hacamat yapılan Pedro Henrique, tedavisi ile ilgili fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşırken acı çektiğini dile getirdi. Hacamat nedir?Hacamat kısaca deri altında birikmiş, vücutta hastalıklara neden olan toksik kanın vakumlanarak dışarı alınması işlemidir. Hacamat , Peygamber Efendimizin şiddetle tavsiye buyurduğu ve bizzat kendilerinin de uyguladığı sünnet olan çok önemli bir tedavi metodudur.Hacamat şifa kaynağı olmaya devam ediyor

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