SÜPER LİG

Sürpriz transfer: Guilherme Çin'e gidiyor

Çin'den bir kulübün Göztepe forması giyen Guilherme ile anlaştığı ve Brezilyalı futbolcunun bu sebeple bu akşam oynanacak Galatasaray maçı kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Guilherme'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Guilherme'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme'nin Çin'e transfer olacağı öğrenildi. Çin'den bir kulübün, deneyimli oyuncunun sözleşmesinde yer alan serbest kalma maddesinden yararlanıp Guilherme'yi satın almak için sarı-kırmızılılarla anlaştığı ifade edildi.

Sürpriz gelişme üzerine Guilherme bu akşam deplasmanda oynanacak Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı. Transferin hafta sonuna kadar resmiyet kazanacağı bildirildi.

  • Göztepe'ye sezon başında Trabzonspor'dan gelen 29 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. İzmir ekibi ile Süper Lig'de 10 maça çıkan Guilherme, 730 dakika sahada kalıp, 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

Guilherme, Göztepe'nin en önemli hücum silahları arasında yer alıyordu.
Guilherme, Göztepe'nin en önemli hücum silahları arasında yer alıyordu.

Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi
Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi

Süper Lig’in 12. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor’a konuk oldu. 45. dakikada Mossoro’nun Michalak’ı düşürmesiyle aleyhine penaltı kararı verilen Göztepe, penaltıdan yediği golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda 2 farklı geriye düşen sarı-kırmızılı takım, 66. dakikada Yalçın Kayan ve 81. dakikada Napoleoni’nin golleriyle beraberliği yakaladı.İrfan Can penaltı kurtardıMaçın 90. dakikasında Göztepe ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Yasin Pehlivan’ın Alpaslan Öztürk’ün müdahalesiyle yerde kalmasıyla hakem Özgür Yankaya bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Boldrin’in şutunu kaleci İrfan Can Eğribayat kurtarsa da top oyun alanına döndü.Boldrin bir kez daha şut atsa da top, kaleci İrfan Can’dan bir kez daha oyun alanına döndü ve topu önünde bulan Skoda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Golün ardından hakem Özgür Yankaya kısa bir süre oyunu durdurduktan sonra VAR kararıyla golün geçerli olduğunu kararını verdi. Maçta başka gol olmayınca Göztepe, maçtan 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı.Nefes kesen son: Rizespor 90+3'te güldüGöztepe’den imalı paylaşımMaçın ardından Göztepeli taraftarlar, maç hakemi Özgür Yankaya’ya sosyal medyadan tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı bazı taraftarlar, maçta aleyhlerine verilen 2. penaltı kararında yaşanılan olayın kural hatası olduğunu savundu. Göztepe Spor Kulübü de maçın ardından imalı bir paylaşıma imza attı. Sarı-kırmızılı kulüp, Twitter hesabından "Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti" ifadelerinin bulunduğu bir görsel paylaştı. pic.twitter.com/RkQpPaoltE&mdash; Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 12, 2020

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