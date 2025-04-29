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Taha Akgül: Güreşe bir sistem getirmek istiyorum

Taha Akgül: Güreşe bir sistem getirmek istiyorum

16:2229/04/2025, Tuesday
AA
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Taha Akgül öğrenci ve sporculara hitap etti.
Taha Akgül öğrenci ve sporculara hitap etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yalova Üniversitesinde konferans verdi. Güreşe bir vefa borcu olduğunu belirten Akgül, "Güreşi bir yerlere getirmek istiyorum. Güreşe bir sistem getirmek istiyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Hamdolsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız, güreş camiamız, Bakanlığımız bizlere bu inancı sağladılar. Bu çok değerli" ifadelerini kullandı.

Yalova Üniversitesi Mehmet Okul Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türk'ün Ata Sporu Güreş" konferansında konuşan Taha Akgül, öğrenci ve sporculara güreşe başladığı dönemi anlattı.


Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları sonrası güreşe veda ederek federasyon başkanlığına geldiğini belirten Akgül, altyapıdan eskisi kadar sporcu yetişmediğini söyledi.


Akgül, güreşe bir vefa borcunun olduğunu dile getirerek, "Güreşi bir yerlere getirmek istiyorum. Güreşe bir sistem getirmek istiyorum. Bunu yapabileceğime inanıyorum. Hamdolsun devletimiz, Cumhurbaşkanımız, güreş camiamız, Bakanlığımız bizlere bu inancı sağladılar. Bu çok değerli" diye konuştu


Güreşle ilgili devletin ödüllerinin çok iyi olduğunu ifade eden Akgül, "Dünya güreşinin artık kendisini yenilenmesi gerekiyor. 'Pasif' diye müsabaka bitmemeli. Judoda da aynısı var. Ekranda sarı kart gibi yanıyor ama müsabaka bitmiyor. 0-0 devam ediyor. Sonra puanlamaya gidiyor, altın puana, bastıran galip. Burası er meydanı diyorsak iş buna dönmeli" ifadesini kullandı.


Akgül, program kapsamında öğrencilerle sohbet de etti.



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