Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Tarihi başarı! Alperen Şengün, NBA'de MVP yarışına resmen ortak oldu: İşte milli yıldızın ilk 10'daki yeri!

Tarihi başarı! Alperen Şengün, NBA'de MVP yarışına resmen ortak oldu: İşte milli yıldızın ilk 10'daki yeri!

08:018/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Alperen Şengün, NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da
Alperen Şengün, NBA'in MVP sıralamasında ilk 10'da

NBA'de Houston Rockets formasıyla harikalar yaratan Milli yıldızımız Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun En Değerli Oyuncu (MVP) sıralamasında ilk 10'da kendine yer buldu.

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli oyuncu Alperen Şengün, 2025-26 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) sıralamasında ilk 10'da yer aldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Oklahoma City Thunder oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander, bu sezon gösterdiği 33.3 sayı, 6.3 asist, 5.4 ribaunt ortalamasıyla MVP sıralamasında ilk sırada yer aldı.

10. SIRADA YER ALDI

Listede 10. sırada yer alan milli basketbolcu ise bu sezon 22.4 sayı, 9.9 ribaunt ve 7.3 asist ortalaması yakaladı. İşte listenin tamamı;

Gilgeous-Alexander dışında ilk 10'da sırasıyla Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Josh Giddey (Chicago Bulls), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Stephen Curry (Golden State Warriors) ve Alperen Şengün (Houston Rockets) bulunuyor.



#Alperen Şengün
#Houston Rockets
#NBA
#MVP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Tarihi belli oldu mu? Gassal 3. sezonda hangi oyuncular olacak?