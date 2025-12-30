Tayfur Bingöl'den şaşırtan şampiyonluk tahmini: 'Her şeyde doğru gidiyorlar...'

Tayfur Bingöl
Beşiktaş'tan ayrılarak sezon başında Kocaelispor'a transfer olan deneyimli futbolcu Tayfur Bingöl, Süper Lig'deki şampiyonluk tahminini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor forması giyen Tayfur Bingöl, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair konuştu.
Beşiktaş'tan sezon başında Körfez temsilcisine transfer olan deneyimli isim dikkat çeken bir tahminde bulundu.
Gazeteci Ertem Şener'in
"Kim şampiyon olur?"
sorusuna yanıt veren Tayfur Bingöl,
"Galatasaray. Çok başarılılar 3 senedir. Hep doğru hareket ediyorlar hem transfer olarak... Her şeyde doğru gidiyor Galatasaray."
dedi.
#Tayfur Bingöl
#Trendyol Süper Lig
#Kocaelispor
#Galatasaray