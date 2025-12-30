Yeni Şafak
Süper Lig ekibi resmen duyurdu: Sözleşmesi karşılıklı feshedildi

13:0130/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
AA
Süper Lig ekibinden açıklama geldi.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, defans oyuncusu Tarkan Serbest'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

Trendyol Süper Lig takımlarından Kocaelispor'da, savunma oyuncusu Tarkan Serbest ile yollar ayrıldı.


Kulübün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Futbolcumuz Tarkan Serbest'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kutsal formamız altında şampiyonluk yaşamış Tarkan Serbest'e emekleri için teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.




