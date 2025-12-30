Galatasaray'a transferde şok haber! Başka takıma gidiyor

Galatasaray'ın transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği genç futbolcunun, başka bir takıma kiralık olarak gitmek üzere olduğu bildirildi.

1 /3 Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Almanya'dan şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği Umut Tohumcu'nun yeni takımı belli oluyor.

2 /3 Sky DE'nin haberine göre Holstein Kiel, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Transferin kısa süre içinde açıklanabileceği ifade edildi.

