Galatasaray'a transferde şok haber! Başka takıma gidiyor

12:2130/12/2025, Salı
Galatasaray'ın transferini sonuçlandırmak için yoğun çaba sarf ettiği genç futbolcunun, başka bir takıma kiralık olarak gitmek üzere olduğu bildirildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Almanya'dan şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılı takımın ilgilendiği Umut Tohumcu'nun yeni takımı belli oluyor.

Sky DE'nin haberine göre Holstein Kiel, Hoffenheim'dan Umut Tohumcu'yu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere. Transferin kısa süre içinde açıklanabileceği ifade edildi.


21 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Hoffenheim formasıyla 8 maça çıktı ve 1 gol attı.

