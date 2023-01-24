TBF Başkan Vekili Ömer Onan: "Türkiye Ligi Avrupa'nın en gözde ligi"

"Türkiye Ligi, Avrupa'nın en gözde ligi. Bunu da oynanan maçlarda ve ortaya çıkan istatistiklerde görüyorsunuz. Son topa, son saniyeye kalan en az 40 maç var ve bu açıdan seyir zevki çok yüksek. Bu açıdan Avrupa'nın en iyi liglerinden birisiyiz diyebilirim. Böyle devam etmesi bizim için ve basketbolseverler için çok önemli. İnsanlar artık 'Futboldaki o zevki alamıyoruz, basketbolda kalbimiz dayanmıyor, bu nasıl heyecan' diyerek geri dönüşler veriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Kimin kimi yeneceği belli olmuyor ve maçlar son topa kadar devam ediyor. Bu açıdan her şey çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Bu sene belki de son zamanlarda yaşadığımız en güzel sezonu yaşıyoruz."