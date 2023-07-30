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Spor

Tete'de FIFA Kararı bekleniyor

Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncunun Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alması ve serbest oyuncu statüsüne kavuşması durumunda transferi bitirmeye çalışacak.

09:34 . 30/07/2023 Pazar
Yeni Şafak
Güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Tete ile görüşmelerini sürdürüyor. Tete ve temsilcisiyle görüşen sarı-lacivertliler, Brezilyalı kanat oyuncusunun isteklerini dinledi.


Fenerbahçe, Tete'nin Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alması ve serbest oyuncu statüsüne kavuşması durumunda transferi bitirmek için çaba gösterecek.


23 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshetmek için belgeyi FIFA'ya gönderdi. Ancak bu konuda sarı-lacivertli yöneticiler adımını çok dikkatli atıyor. FIFA'nın Tete ile alacağı nihai karar sonrası Fenerbahçe, Tete transferini bitirmek için şartları zorlayacak.


Bodrum'da davetli olarak tatilde bulunan Brezilyalı futbolcunun, Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu projeden etkilendiğini ve sarı-lacivertli tamımda oynamaya sıcak baktığı belirtildi.


Tete'nin 5 milyon Euro yıllık ücret ve imza parası istediği, Fenerbahçe'nin de Brezilyalı oyuncuya verebileceği rakamı ilettiği gelen haberler arasında.


Geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giyen Tete takımında7 gol ve 5 asistlik katkı verdi.



#Fenerbahçe
#Tete
#FIFA
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