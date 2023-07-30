Tete'de FIFA Kararı bekleniyor

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı oyuncusu Tete ile görüşmelerini sürdürüyor. Tete ve temsilcisiyle görüşen sarı-lacivertliler, Brezilyalı kanat oyuncusunun isteklerini dinledi.

Fenerbahçe, Tete'nin Shakhtar Donetsk'ten bonservisini alması ve serbest oyuncu statüsüne kavuşması durumunda transferi bitirmek için çaba gösterecek.

23 yaşındaki futbolcu sözleşmesini feshetmek için belgeyi FIFA'ya gönderdi. Ancak bu konuda sarı-lacivertli yöneticiler adımını çok dikkatli atıyor. FIFA'nın Tete ile alacağı nihai karar sonrası Fenerbahçe, Tete transferini bitirmek için şartları zorlayacak.