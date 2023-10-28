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Spor

Tevfik Yamantürk: Aday değilim

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık Pazar günü yapılacak seçimde aday olmayacağını açıkladı.

15:10 - 28/10/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:14 - 28/10/2023 Cumartesi
AA
Tevfik Yamantürk

Tevfik Yamantürk

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, 17 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda kulüp başkanlığına aday olmayacağını duyurdu.


Adı başkan adayları arasında geçen Yamantürk, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:


"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübünün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübüne, Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim."





#Beşiktaş
#Tevfik Yamantürk
#Ahmet Nur Çebi
11 saat önce
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