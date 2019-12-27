TFF Beşiktaş'ın talebini reddetti: VAR kayıtları açıklanmayacak

TFF, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem ile ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili Federasyon'dan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası’nda da uygulamaya konulmuştur.

Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü’nde yer alan ve IFAB’ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları’na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı’nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.

Kaldı ki; federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR’ın uygulandığı ülke federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır"

VAR'a rağmen sabıkaları bitmiyor Süper Lig’in 16. haftasında oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinin yankıları devam ediyor. Cüneyt Çakır’ın skandal düdükleriyle biten müsabakanın ardından adeta Türk futbolunda yeni bir kargaşa ortamı oluştu. Derbide çalmadığı penaltı düdükleriyle Siyah-beyazlı kulübün büyük tepkisine neden olan Cüneyt Çakır, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin de tepkisine neden oldu. Daha önce yönettiği karşılaşmalarda birçok kulüp tarafından defalarca maçlara istenmediği dile getirilen Çakır’ın hala kritik müsabakalara verilmesi tepkilerin büyümesine neden oluyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde verdiği ve vermediği kararlarla iki takımı da çileden çıkartan Cüneyt Çakır’ın bu skandal yönetimi ilk değildi. Görünen o ki, Çakır görev aldıkça bu hatalar son da olmayacak. Başta büyük kulüpler olmak üzere, neredeyse hiçbir kulüp, Cüneyt Çakır’ı maçlarına istemiyor.ŞOTA’NIN SÖZÜ UNUTULMUYORTrabzonspor’un eski teknik direktörü Şota Arvaledze 19 Eylül 2015’te Trabzon ile Galatasaray arasında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı maçta Erkan Zengin’in şutunu gözünün önünde eliyle bloke eden Jason Denayer’in pozisyonda “Devam” diyen Çakır’a, maçın ardından, “El pozisyonu yüzde yüz penaltı. Görmüyor, görmeyebilir ama veriyor, vermiyor. Kendisi çok iyi biliyor ne zaman verecek, ne zaman vermeyecek. Oyunu istediği gibi yönlendiriyor, istediğine kazandırıyor’’ demişti. Sadece Türkiye’de değil, Uluslararası arenada da verdiği hatalı kararlarla çoğu zaman gündeme oturan Cüneyt Çakır, birçok teknik adamın eleştirisine maruz kalmıştı.YiNE UYARMIŞTIKGeçtiğimiz hafta, hakemler açıklandığında, derbinin skandal kararlara sahne olacağı konusunda uyarmıştık. 19 Aralık Perşembe günü yayınlanan Yeni Şafak Gazetesi spor sayfasında “İki takım da endişeli” başlıklı haberimizde “Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine Cüneyt Çakır’ın atanması iki kulübü de rahatsız etti. Müsabakaların sonuçlarına istediği gibi etki ettiği iddia edilen Çakır, daha önce iki kulüp aleyhine de yaptığı hatalar nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmış, hatta kulüpler, Çakır’ı maçlarına istememişti. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın maçları ligin dengesine göre bitirebildiği, takımların yeniden yarışta tutulduğu ve gerektiği zaman da beraberliği tabelaya yansıtabildiği savunuldu” ifadelerini kullanmıştık. Türkiye’deki skandalları27 Şubat 2008 G.Saray-F.Bahçe: 2-1 4 kırmızı ve 11 sarı kart gösteren Çakır, tüm otoriteler tarafından maçı katletmekle suçlandı.20 Şubat 2011 Beşiktaş-F.Bahçe: 2-4 Beşiktaş teknik heyeti, Gökhan Gönül’ün atılması gerektiği yönünde eleştiride bulundu.12 Mayıs 2012 F.Bahçe-G.Saray: 0-0 Ujfalusi’yi haksız yere oyundan attığı gerekçesiyle eleştirildi.12 Ağustos 2012 G.Saray-F.Bahçe: 3-2 Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, aleyhlerine verilen penaltıyı uzun süre eleştirdi.12 Mayıs 2013 F.Bahçe-G.Saray: 2-1Volkan Demirel ve Sabri Sarıoğlu’nun birbirlerini boğazlayacak hale geldiği maçta atmosferi kaldıramamakla ve verdiği kararlarla iki kulüp tarafından eleştirildi.30 Kasım 2013 F.Bahçe-Beşiktaş: 3-3Maçın sonlarında Mustafa Pektemek’in ceza sahasında elini açarak müdahale ettiği topta penaltı çalmadı ve maçın kaderini etkiledi.22 Şubat 2014G.Saray-Beşiktaş: 1-0Siyah-beyazlılar, Ceyhun Gülselam’a ikinci sarı kartı vermeyen Çakır’ı sert bir dille eleştirdi. 16 Ocak 2016 G.Saray-Sivas: 3-1 Galatasaray’ın iki penaltı kullandığı mücadelenin ardından “3 golün ikisi Çakır’dan” başlıkları atıldı.29 Şubat 2016 F.Bahçe-Beşiktaş: 2-0 Çakır’ın, Fenerbahçe’nin bulduğu ilk golden önce Alper Potuk’a yapılan basit bir müdahaleyi faul olarak değerlendirmesi tartışmaları beraberinde getirmişti.9 Nisan 2016 A.Konya-F.Bahçe: 2-1 Ev sahibi Konyaspor’dan Ali Çamdalı’nın topu elle düzeltip, sonra ofsayttan attığı ilk golü görmedi. Ömer Ali’ye sportmenlik dışı harekette bulunan Vitor Pereira’yı Avrupalı hakemler gibi tribüne gönderemedi.20 Kasım 2016F.Bahçe-G.Saray: 2-0 Galatasaray’da Sabri’nin topu eliyle önüne almasını es geçen Çakır, ardından sarı-kırmızılı futbolcu Tolga’nın şutunda Skrtel’in koluna çarpan topa “Devam” demesi iki tarafı da isyan ettirmişti.26 Kasım 2016Beşiktaş-Başakşehir: 1-1 Beşiktaşlı Quaresma’ya bir sonraki hafta oynanacak Fenerbahçe maçı öncesinde sınırda olması sebebiyle 3-4 sarı kartlık pozisyonda görmezden gelmesi tartışma konusu olmuştu.12 Aralık 2016Antalya-F.Bahçe: 1-0 F.Bahçeli Moussa Sow’un 81. dakikada attığı röveşata golünü faul gerekçesiyle iptal eden Çakır, sarı-lacivertli camiadan tepki almıştı.21 Ocak 2017 Karabük-G.Saray: 2-1 Galatasaray eski yöneticisi Levent Nazifoğlu, Karabük’ün forveti Seleznyov’un ceza sahası içinde yere yığılmasını penaltı olarak değerlendiren Çakır’a maç sonunda ‘’Kendi kendini amip gibi yiyip bitiriyor’’ demişti.22 Ocak 2018 Kayserispor-Galatasaray: 1-3 Maçın 12. dakikasında Galatasaray’ın attığı golde 63 cm’lik ofsaytı göremeyen Çakır, 30. dakikada Denayer tarafından ceza sahası içerisinde düşürülen Umut’un pozisyonuna devam kararı verdi.6 Ekim 2018 Antalyaspor-Galatasaray: 0-1 Galatasaraylı Muslera’nın 1. dakikada rakibine ayakla müdahalesini görmedi. Antalyaspor uzatmada penaltı bekledi ancak Çakır, VAR’a bile gitmeden maçı bitirdi. 2 Aralık 2018 Beşiktaş-Galatasaray: 1-0 Cüneyt Çakır, 3 kez VAR uyarısınnın ardından penaltı verdi. 14. dakikada Ljajic’in serbet vuruşunda sarı-kırmızılı oyuncu Eren Derdiyok’un elle oynadığını tespit eden VAR hakemi Mete Kalkavan, hakem Çakır’ı uyardı. Kalkavan’ın uyarısı üzerine saha kenarına gelen Çakır, incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.25 Şubat 2019Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-3 (VAR) Derbide VAR hakemi olan Cüneyt Çakır, F.Bahçeli Fenandao’nun 8. dakikada attığı golde ofsaytı es geçti. Yayıncı kuruluşun çizdiği ofsayt çizgisinde Fernandao’nun 79 cm ofsaytta olduğu belirlendi. 38. dakikada da Quaresma’nın Isla tarafından düşürüldüğü pozisyonda penaltıya ise gitmedi.Avrupa’daki skandalları5 Mart 2013 UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester United-Real Madrid: 1-2Ev sahibi ekipten Luis Nani’yi kırmızı kartla atması İngilizlerin büyük tepkisini çekti. Christopher Dale maç sonrası, “Nani’yi oyundan attığı için Çakır’dan nefret ediyorum. Sertliğe izin verdi” dedi.3 Mayıs 2016 UEFA Şampiyonlar LigiBayern Münih-Atletico Madrid: 2-1Önce Griezmann’ın ofsaytında gol kararı verdi. Ardından Martinez’in Torres’e ceza sahası dışında yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirdi ve hedef isim oldu.18 Haziran EURO 2016 Belçika-İrlanda Cumhuriyeti: 3-0 İrlanda’nın 1-0 yenik durumda olduğu maçta Vermaelen ve Alderwield’in Shane Long’a attığı uçan tekmenin penaltı olması gerektiğini savundu. Bu pozisyon maç sonrasında da uzun süre gündemde kaldı.27 Haziran EURO 2016İtalya-İspanya: 2-0EURO 2016 çeyrek final maçının 58. dakikasında Pique’nin müdahalesiyle yerde kalan Eder’e Çakır’ın “Kalk” demesi maç sıonrası İtalyanlar tarafından ağır dille kınandı.14 Ağustos 2016 OLİMPİYAT OYUNLARIBrezilya-Kolombiya: 2-0 2016 Rio Olimpiyat Oyunları futbol çeyrek finalinde Brezilya-Kolombiya maçını yöneten Cüneyt Çakır “Aşırı derecede disiplinsiz” söylemlerine sebep oldu.27 Eylül 2016 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ Leicester City-Porto: 1-0 Porto forması giyen eski Galatasaraylı Alex Telles, daha önceden tanıdığı Cüneyt Çakır’ın verdiği bir karar sonrası çileden çıktı ve hakemin üzerine yürüdü.23 Kasım 2016 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİMönchengladbach-Manchester City: 1-1 Maçta 2 kırmızı kart çıkaran Cüneyt Çakır, Manchester City çalıştırıcısı Pep Guardiola ve İngiliz taraftarların tepkisini çekti.10 Mart 2016 UEFA AVRUPA LİGİ B. Dortmund-Tottenham:3-0Ceza alanı dışında rakibinin kafasına tekme atan Tottenhamlı Tom Carroll’a sarı kart göstermekle yetindi ve büyük eleştiriler aldı.13 Ekim 2019 EURO 2020 ELEMELERİSlovenya - Avusturya: 1-0 Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın yenilgisinden UEFA Başkanı Ceferin, Cüneyt Çakır’ı sorumlu tuttu.Slovenya 2020'yi Çakır yüzünden kaybetti Cüneyt Çakır, geçtiğimiz 13 Ekim’de EURO 2020 Eleme grubunda Slovenya–Avusturya maçını yönetti. Bu maçta da skandal kararlara imza atan Çakır’a tepkiler çığ gibi büyüdü. Avusturya-Slovenya maçındaki yönetimi nedeniyle, UEFA’nın Sloven Başkanı Aleksander Ceferin’in Cüneyt Çakır’a büyük maç verdirmediği iddia edildi. EURO 2020 eleme grubu maçında Avusturyalı oyuncuya sert bir pozisyonda kırmızı kart vermeyen Cüneyt Çakır’ı gözlemci de raporuna “Hatalı” diye yazdı. Slovenya’nın 1-0’lık yenilgisinden Cüneyt Çakır’ı sorumlu tutan UEFA Başkanı Ceferin, Çakır’ın büyük maç yönetmesinin önüne geçti. Maçı 1-0 Avusturya’nın kazanmasıyla Slovenya EURO 2020 şansını kaçırdı. Buna UEFA Başkanı Ceferin’in çok sinirlendiği verdiği röportajda ortaya çıktı. Ceferin, Daily Mail’e verdiği röportajda “EURO 2020 şansımızı hakem Cüneyt Çakır’ın büyük hatası yüzünden kaybettik” açıklamasını yapmıştı. MHK Cüneyt Çakır'ı kızağa çektiSüper Lig’de sezonun ilk yarısının son maçları olan 17. hafta karşılaşmaları 27, 28 ve 29 Aralık’ta yapılacak. Merkez Hakem Kurulu 17. haftada oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a ve aynı maçta VAR’da yer alan Mete Kalkavan’a bu hafta görev verilmedi. Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklanan listede Cüneyt Çakır ve Mete Kalkavan’ın olmamasının nedeninin, bu ikilinin geçen hafta derbide gösterdiği kötü performans olduğu öğrenildi. Bilindiği gibi, Cüneyt Çakır’ın kararları Beşiktaş cephesinde büyük tepkiyle karşılanmış, siyah-beyazlıların bakanı Ahmet Nur Çebi, konuyla ilgili açıklama yapmış ve ardından PFDK’ya sevk edilmişti.Galeri: Rıdvan Dilmen: Cüneyt Çakır skora etki edecek hatalar yaptıCüneyt Çakır ve Mete Kalkavan'a görev verilmediCüneyt Çakır'ın iki yüzü: VAR da farklı orta hakemken daha farklı