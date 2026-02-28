Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Thunder Nuggets'ı uzatmalarda mağlup etti

Thunder Nuggets'ı uzatmalarda mağlup etti

10:5328/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynadı.
Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets'ı uzatmalarda 127-121 mağlup etti.

Paycom Center'da oynanan karşılaşmada, Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 36 sayı ve 9 asistle oynarken Chet Holmgren 15 sayı ve 21 ribauntla "double-double" yaptı. Jared McCain 14, Jaylin Williams ve Alex Caruso ise 12'şer sayı kaydederken Batı Konferansı lider Thunder, 46. galibiyetini aldı.

Nuggets'da Nikola Jokic 23 sayı, 14 asist ve 17 ribauntla "triple-double" yaparken Jamal Murray, 39 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

Christian Braun 23 ve Tim Hardaway 16 sayıyla sezonun 23. mağlubiyetini önleyemedi.

Detroit Pistons uzatmalarda kazandı

Little Caesars Arena'da oynanan mücadelede, Detroit Pistons uzatmalarda Cleveland Cavaliers'ı 122-119 yendi. Pistons'da Jalen Duren, 33 sayı, 16 ribaunt ve Cade Cunningham, 25 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı. Ausar Thompson, 18 ve Ronald Holland ise 12 sayıyla takımlarını sırtladı. Cavaliers'da Evan Mobley, 23 sayı 12 ribauntla "double-double" yaparken Jarrett Allen 25 sayı kaydetti.



#Oklahoma City Thunder
#Denver Nuggets
#NBA
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hurda araç teşviki torba yasa gelişmeleri 2026! Hurda teşviki torba yasada var mı, ne zaman çıkacak? ÖTV indirimi kapsamındaki araçlar