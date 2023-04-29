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Spor

Tırın dorsesi aracının üzerine devrildi: Anadolu Efes'in yıldızı hastaneye kaldırıldı

Anadolu Efes’te forma giyen ünlü ABD’li basketbolcu Bryant Dunston, Florya’da kaza geçirdi. Dunston, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

14:14 . 29/04/2023 Cumartesi
IHA
Kazanın ardından Dunston'ın aracı kullanılmaz hale geldi.

Kazanın ardından Dunston'ın aracı kullanılmaz hale geldi.

Kaza, Bakırköy Rauf Orbay Caddesi’nde bulunan marmaray geçidinde yaşandı.


Seyir halindeki 14 AY 097 plakalı tırın dorsesi geçide çarparak Bryant Dunston yönetimindeki 34 EAE 848 plakalı aracın üzerine devrildi.

Kazada, Anadolu Efes forması giyen ünlü basketçi Dunston yaralandı.


Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dunston, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. ABD'li yıldızın sağlık durumunun iyi olduğu ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.


Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.


Bryant Dunston'ın hastaneden fotoğrafı paylaşıldı.


#Anadolu Efes
#Bryant Dunston
#Bakırköy
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