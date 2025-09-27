Yeni Şafak
Toprak Razgatlıoğlu kariyerinde bir ilki başardı

16:4327/09/2025, Cumartesi
DHA
Toprak Razgatlıoğlu, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 44'e çıkardı.
Toprak Razgatlıoğlu, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 44'e çıkardı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nın (WSBK) Aragon etabındaki ilk ana yarışı birincilikle tamamladı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WSBK) sezonun 10’uncu durağı olan İspanya etabının ilk günü geride kaldı. Aragon'daki superpole seansını 2’inci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, yarışa en yakın rakibi İtalyan pilot Nicolo Bulega’nın arkasında başladı. Starttan itibaren güçlü bir tempo ortaya koyan Red Bull sporcusu, damalı bayrağı ilk sırada geçti.




Bu sonuçla birlikte kariyerinde ilk kez Aragon’da birincilik elde eden Red Bull sporcusu, aynı zamanda üst üste 13'üncü galibiyetine ulaşarak kendisine ait WSBK rekorunu da egale etti. 494 puana yükselen Razgatlıoğlu, genel klasman liderliğini korurken yarışı ikinci sırada bitiren Bulega ile arasındaki farkı 44 puana çıkardı.


Aragon’da piste çıkan bir diğer Red Bull sporcusu Bahattin Sofuoğlu ise Yamaha YZF-R1’iyle mücadeleyi 17’nci sırada noktaladı.




