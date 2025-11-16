Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sahnesine adım atıyor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP yolculuğunun başlangıcı olarak görülen ilk resmi test sürüşüne 18 Kasım Salı günü çıkacak. Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon üçüncü kez zirveye çıkan Red Bull sporcusu, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleşecek MotoGP testlerinde Yamaha’nın prototip motosikletiyle turlayacak.

Toprak, 10 Kasım’da Aragon’da yapılan hazırlık testlerinde de güçlü bir performans ortaya koymuş, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro’nun yalnızca 0.5 saniye gerisinde kalmıştı. Gösterdiği tempo, MotoGP paddock'unda büyük yankı uyandırmıştı.