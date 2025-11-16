Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sahnesine adım atıyor

Üçüncü WSBK şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, 18 Kasım Salı günü Valencia’daki MotoGP resmi testlerinde Yamaha motoruyla piste çıkarak yeni dönemin ilk adımını atacak.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP yolculuğunun başlangıcı olarak görülen ilk resmi test sürüşüne 18 Kasım Salı günü çıkacak. Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon üçüncü kez zirveye çıkan Red Bull sporcusu, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleşecek MotoGP testlerinde Yamaha’nın prototip motosikletiyle turlayacak.
Toprak, 10 Kasım’da Aragon’da yapılan hazırlık testlerinde de güçlü bir performans ortaya koymuş, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro’nun yalnızca 0.5 saniye gerisinde kalmıştı. Gösterdiği tempo, MotoGP paddock'unda büyük yankı uyandırmıştı.
WSBK kariyerini şampiyonlukla noktalayan 27 yaşındaki milli sporcu, 2026 yılında Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Valencia’daki test, Toprak’ın üst düzey sınıfa adaptasyon sürecinde kritik bir kilometre taşı olacak.