Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sahnesine adım atıyor

Toprak Razgatlıoğlu MotoGP sahnesine adım atıyor

14:3916/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğu bayrağımızla turlayarak kutlamıştı.
Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluğu bayrağımızla turlayarak kutlamıştı.

Üçüncü WSBK şampiyonluğunu ilan eden Toprak Razgatlıoğlu, 18 Kasım Salı günü Valencia’daki MotoGP resmi testlerinde Yamaha motoruyla piste çıkarak yeni dönemin ilk adımını atacak.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP yolculuğunun başlangıcı olarak görülen ilk resmi test sürüşüne 18 Kasım Salı günü çıkacak. Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon üçüncü kez zirveye çıkan Red Bull sporcusu, İspanya’nın Valencia kentinde gerçekleşecek MotoGP testlerinde Yamaha’nın prototip motosikletiyle turlayacak.


Toprak, 10 Kasım’da Aragon’da yapılan hazırlık testlerinde de güçlü bir performans ortaya koymuş, en hızlı turu atan Honda test sürücüsü Aleix Espargaro’nun yalnızca 0.5 saniye gerisinde kalmıştı. Gösterdiği tempo, MotoGP paddock'unda büyük yankı uyandırmıştı.


WSBK kariyerini şampiyonlukla noktalayan 27 yaşındaki milli sporcu, 2026 yılında Yamaha takımıyla MotoGP’de yarışacak ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Valencia’daki test, Toprak’ın üst düzey sınıfa adaptasyon sürecinde kritik bir kilometre taşı olacak.




#MotoGP
#Toprak Razgatlıoğlu
#Valencia
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ konutları e Devlet başvurusu ne zaman bitecek? TOKİ 500 bin sosyal konut banka başvuruların sona ereceği tarih