Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyumun zirvesine çıktı

Toprak Razgatlıoğlu Portekiz'de podyumun zirvesine çıktı

17:3511/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Superbike 2025 sezonu Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Portekiz Estoril yarışı, Cascais şehrindeki 4,182 kilometrelik Estoril pistinde yapılacak. Yarış öncesi yapılan sıralama turlarında, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinciliği elde etti.
Superbike 2025 sezonu Dünya Şampiyonası'nın 11. ayağı olan Portekiz Estoril yarışı, Cascais şehrindeki 4,182 kilometrelik Estoril pistinde yapılacak. Yarış öncesi yapılan sıralama turlarında, Rokit BMW Motorrad takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu birinciliği elde etti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda (WSBK) sezonun 11. ayağında Portekiz'de ilk yarışta birinci oldu.

Genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek şampiyonluk için büyük avantaj yakaladı.


Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2025 sezonunun sondan bir önceki etabında hafta sonunun 20 turluk ilk yarışı Estoril Pisti'nde gerçekleştirildi.


ROKiT BMW Motorrad takımıyla yarışa pole pozisyonundan başlayan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, İtalyan Nicolo Bulega ile büyük çekişme yaşadığı yarışta son tura çok rahat girdi ve damalı bayrağı ikinci Bulega'nın 1.948 saniye önünde bitirdi.


Bu sezonki 20. galibiyetini kazanan dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan Toprak Razgatlıoğlu, Estoril'de İstiklal Marşı'nı bir kez daha dinletti ve yarışın ardından Türk bayrağı ile zafer turu attı.


Estorol'di ilk yarışı, Aruba Ducati takımından İtalyan Nicolo Bulega ikinci sırada, Aruba Ducati takımının diğer sürücüsü İspanyol Alvaro Bautista da üçüncü sırada bitirdi.


Bu sonuçla genel klasmanda 548 puanla birinci sıraya yerleşen Toprak, ikinci sıradaki Bulega ile puan farkını da 41'e yükselterek (507) şampiyonluk için avantaj yakaladı. Genel klasmanda 284 puanla Barni Spark Racing takımından İtalyan Danilo Petrucci de üçüncü sırada bulunuyor.


Milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu da Yamaha Motoxracing takımıyla Dünya Superbike Şampiyonası'nda Estoril'de ilk yarışı, 18. sırada bitirdi.


Sporcular, 2025 Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarın TSİ 16.00'da hafta sonunun ikinci yarışında gaza basacak.

#Toprak Razgatlıoğlu
#2025 Dünya Superbike Şampiyonası
#Portekiz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3600 EK GÖSTERGE SON AÇIKLAMALAR 11 EKİM: 3600 ek gösterge çıkacak mı, torba yasada var mı?