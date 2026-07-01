Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi

Trabzonspor Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'in transferlerini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2026/2027 futbol sezonunda 30.575.000.-TL garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 37.628.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 43.672.500.-TL garanti ücret ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."