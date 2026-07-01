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Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi

Trabzonspor 4 transferi birden KAP'a bildirdi

12:551/07/2026, Çarşamba
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Trabzonspor transferde hareketli saatler yaşıyor.
Trabzonspor transferde hareketli saatler yaşıyor.

Trabzonspor 4 yeni transferini resmen duyurdu. Bordo-mavili kulüp Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'in transferlerini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Samet Akaydin, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal ve Thierry Karadeniz'in transferlerini KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Metehan Mimaroğlu ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 1+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda, 27.000.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2027/2028 futbol sezonunda 35.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir."

"Profesyonel futbolcu Melih Kabasakal ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2026/2027 futbol sezonunda 30.575.000.-TL garanti ücret, 2027/2028 futbol sezonunda 37.628.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde; 2028/2029 futbol sezonunda 43.672.500.-TL garanti ücret ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 (Beş) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir sezon için 80.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca, oyuncuya, bir defaya mahsus olmak üzere 80.000.-EUR imza ücreti ödenecektir."

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Samet Akaydin ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 futbol sezonunda 43.500.000.-TL garanti ücret ve 2027/2028 futbol sezonunda 53.875.000.-TL garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2028/2029 futbol sezonunda 60.100.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,6'sı oranında ödeme yapılacaktır."

#Trabzonspor
#Samet Akaydin
#Thierry Karadeniz
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