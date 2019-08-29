Trabzonspor-AEK maçının spikeri sosyal medyada gündem oldu
Trabzonspor-AEK maçının anlatım koltuğunda oturan Kerem Öncel, mücadele esnasında sarf ettiği sözlerle adeta bordo mavili taraftarın hislerine tercüman oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor-AEK maçında spiker Kerem Öncel, yapılan hatalara ve hakemin yönetimine tepki gösterdi. Öncel'in mücadele içerisindeki sözleri sosyal medyada da gündem haline geldi.
Kerem Öncel'in maç içerisindeki sözleri;
-Obi Mikel çok güçsüz gibi gözüküyor.
-Mandolas, Pereira ile gerginlik yaşıyor. Hakem Oliver, Mandolas'ın elini tutuyor. Bir futbolcu hakeme müdahale edemezse hakemin de futbolcuya müdahale etmemesi gerekir. Hakemin uyarısı neden bu kadar uzun sürdü?
-Mandolas, Sosa'yı düşürdü. Mandolas'ın sarı kartı var. Ama hakem Oliver başka yerlere bakıyor.
-İvanildo hata yapma! (Geri pas yapacağı pozisyon öncesinde)
-Yusuf nereye gidiyorsun (Topu kendi sahasına sürdüğü pozisyon için)
-AEK oyuncu değişikliği yapacak. 18 numaralı futbolcunun numarası kaldırıldı ancak sahada 18 numara yok.
-Soğukkanlı, büyük oyuncu. (Nwakaeme'nin attığı çalımlar sonrasında)
-Yavaş hareket edelim yavaş (Maçın son dakikalarında)
-Bu maç bitti artık bitti (Ekuban'ın gole giderken düşürülmesi sonrasında)
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