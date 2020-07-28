ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Kupası sahibini buluyor

Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Peki futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Final karşılaşmasıyla ilgili merak edilen bütün bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor ligi ikinci, Alanyaspor ise 5. sırada tamamladı.

Trabzonspor ligi ikinci, Alanyaspor ise 5. sırada tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak.

Bu önemli müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak. VAR ise Fırat Aydınus, AVAR’da da Emre Malok görev yapacak.

Trabzonspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

  • Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, 29 Temmuz Çarşamba günü saat 21.30’da Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sene yenileme çalışmaları yapılmıştı.
Finalin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda bu sene yenileme çalışmaları yapılmıştı.


Trabzonspor’un final yolu

Trabzonspor, Türkiye Kupası’na 5. turdan başladı. Bu turda Altay ile oynayan bordo-mavililer, 2-1 ve 4-1’lik skorla rakibini eledi. Son 16 turunda Denizlispor’u penaltılarla geçen Karadeniz temsilcisi çeyrek finalde de BB Erzurumspor’u 5-0 ve 4-1’lik skorlarla yendi. Yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşan Trabzonspor, sarı-lacivertlileri 3-1 ve 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Alanyaspor ilk kez finalde

Alanyaspor kupaya 4. turda İnegölspor maçı ile başladı ve rakibi 3-0 ile geçti. 5. turda Adanaspor’u 7-1 ve 5-1 gibi farklı skorlarla eleyen turuncu-yeşilliler, son 16 turunda da Kasımpaşa ile karşılaştı. Rakibini evinde 3-1 yenen Akdeniz ekibi deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen tur atlayan takım oldu. Çeyrek finalde de Galatasaray’ı geçen Alanyaspor, yarı finalde Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya’yı da 1-0 ve 4-0 yenen Alanyasapor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası’nda finale çıktı.

9. randevu

İki takım bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Alanyaspor 4 kez rakibini mağlup ederken, Trabzonspor da 2 kez galip geldi. 2 karşılaşmada berabere sona erdi. Bu sezon oynanan iki karşılaşmanın biri 2-2 berabere biterken, diğerini de bordo-mavililer 1-0 kazandı.

  • Trabzonspor, daha önce 14 kez final oynadığı Türkiye Kupası'nda 8 kez şampiyon oldu. Aytemiz Alanyaspor ise kupada ilk kez finalde mücadele edecek.

Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay
Alanyaspor'un yeni sezon formalarında gururlandıran detay

Aytemiz Alanyaspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği maç formaları tanıtıldı.Turuncu-yeşilli kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir video ile yeni sezon formalarını taraftarın beğenisine sundu.Videonun altında paylaşılan notta, 2020-2021 sezonunda 3 farklı forma ile sahaya çıkılacağı belirtildi. Ayrıca, "Kamuflaj modelimiz Denizlispor maçında sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımız da çok yakında Alanyaspor Store mağazalarında satışta olacak. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfına bağışlanacak" denildi.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.Yeni sezon formalarımız hazır!Kamuflaj formamız @Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store&#39;de satışta... ℹ️ Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın % 10&#39;u @MehmetcikVakfi &#39;na bağışlanacaktır. pic.twitter.com/6L81A7jkXT&mdash; Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 18, 2020

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