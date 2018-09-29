Trabzonspor amatör ekiple kardeş kulüp oldu

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen törende Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Divan Başkanı Ali Sürmen, Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve üyelerle birlikte Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Siirt Ak Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Bilşat Taşkın, Siirt İl Özel İdare Spor Başkanı Hıfzullah Canpolat, Belediye Başkanları ve Siirt’ten şehre gelen misafirler yer aldı.

Törende sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Hacısalihoğlu, "Dostluk, barış ve kardeşlik hem sporun temel felsefesi hem de ülkemizin bu dönemlerde en çok ihtiyaç duyduğu kavramlar. Trabzonspor bu lokomotifte bir vagon olursa ne mutlu. Her şeyden önce bu vatan hepimizin. Spor, siyaset her türlü sosyal faaliyet bu ülke içindir. Bu yüzden biz bu birlikteliği geliştirmek için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Sizin gayretleriniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik de bu kardeşliğin Siirt’te büyük bir sempati oluşturacağını vurgulayarak, "Sizin için çok küçük ama bizim için, Siirt için çok büyük bir olay. İnternet sitenizde bizim logomuzun da yer alacak olması Siirt’te büyük bir heyecan uyandıracaktır. Trabzonspor’a karşı büyük bir sempati oluşturacaktır. Bugün Trabzon’da Siirt’ten gelen 130 civarında çocuk ilk kez Trabzonspor maçı izleyecek. Trabzon’a çocuklarımızı getirmekteki amacımız, Trabzon’daki gençlerin, bölgemize gelme imkânı olmayan gençlerin de bölgemizde vatansever insanların olduğunu görmeleri. İnşallah biz de bir maçımıza, siz de uygun görürseniz buradan küçük bir taraftar grubumuzu Siirt’e davet etmek istiyoruz. Madem kardeş kulüp olduk, biz de onları misafir etmekten onur duyacağız" diye konuştu.