Trabzonspor Başkanı Doğan'dan Galatasaray'a: 'Devam ederlerse daha fazla tepki alırlar'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başkent Ankara'da düzenlenen Trabzon günlerinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Doğan, hafta sonu oynanan Galatasaray maçı sonrası yaşananlara cevap verirken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Başkan Ertuğrul Doğan şöyle konuştu;

'Devam ederseler daha fazla tepki alırlar'

"Yöneticilerimiz Metin Öztürk’e cevap vermek istedi ama ciddiye almadık. Durup dururken kimseye bir şey yapan tarafta olmadık, Trabzonspor dünyanın en büyük şehir takımı. 70 yaşındaki teyzemiz bile spor yorumcularından daha iyi yorumlar yapabiliyor. Yaptıkları karşısında tepki aldılar, devam ederlerse daha fazla tepki alırlar."

'Mümkün değil, bu ayıp'

"33 bin küsür taraftarımıza ceza verilmiş. Aklı başında olan birisinin hoş karşılaması mümkün değil, bu ayıp. Başka konular var, TFF’yi bilgilendirdik. Sayın İbrahim başkan bu konularda hassas itirazımızı yapacağız ve olumlu sonuç alacağımıza inanıyorum."

'O stadyum o gün dolacak'

"Galatasaraylı yöneticiler maç başlarken oynanırken orada bulunamıyor. Gözlemcilerin yanında duruyor ama bunların hakkında rapor yok. Gözlemcilerin o an gözlerine perde mi iniyor bilemiyorum göremiyorlar ama biz kayıtları aldık. Kendilerine izlemeleri için gönderdik, hatırlarlar umarım. Hatırlamazlarsa da hatırlatmasını biliriz. Ne olursa olsun o stadyum o gün dolacak. Öyle ya da böyle dolacak."

'Herkesin anlayacağı bir durum!'

"Dünyanın en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye'den Dünya Kupası'nda hakem yok! Bunun anlamı.. Herkesin anlayacağı bir durum! Türk hakemliği için kayıp ve ayıp! İnşallah önümüzdeki günlerde Türk hakemleri buralarda olur! İnsanlar şaşırmış! Ben şaşırmadım da... Ne bekliyorlardı? 3-4 Türk hakem mi çağıracaklardı? ne diyelim, hayırlısı..."











